Her Biri Kült Haline Gelmiş Efsane Filmlerin Kamera Arkası Görüntüleri
Herkesin adını en az bir kere duyduğu veya hiç sıkılmadan izlediği filmler, gerek çekim açıları gerekse senaryo bakımından başarılı demektir. Peki bu filmlerin kamera arkasında neler oluyor, hiç merak ettiniz mi?
Milyon dolarlık bütçelere sahip filmler, bu miktarı en verimli şekilde kullanmak ve en iyi filmi ortaya koymak için uğraşıyorlar. Bunun için de arka tarafta bizim görmediğimiz onlarca iş yapılıyor. Biz de sizler için çok tanıdık filmlerden bazı kamera arkası görüntüleri bir araya getirdik.
Jaws (1975)
King Kong (1976)
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)
Raise The Titanic (1980)
Pumpkinhead (1988)
Alien³ (1992)
Face/Off (1997)
Men In Black (1997)
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)
The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (2001)
Inception (2010)
Baby Driver (2017)
Kaynak: WebTekno
Son Dakika Haberleri
22:36 Xiaomi, Apple'dan Esinlendiği Mimoji'nin Tanıtımında 'Yanlışlıkla' Apple'ın Videosunu Kullandı