Her Bilet Bir Fidan'a dönüşecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Her Bilet Bir Fidan'a dönüşecek

Her Bilet Bir Fidan'a dönüşecek
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Cuma akşamı düzenlenecek olan İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Korosu ve Onur Şan konseri, fidan kampanyasına dönüşüyor.

ONUR ŞAN KONSERİ FİDAN KAMPANYASINA DÖNÜŞÜYOR

Son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat etkinliklerinin bir kısmı iptal olmuştu. İnegöl Belediyesi, 6 Ağustos Cuma gecesi Kültür Park İçerisindeki Amfi Tiyatroda düzenlenecek olan Onur Şan konserini bir sosyal destek kampanyasına dönüştürdü. Yapmış olduğu kültür ve sanat etkinliklerini ücretsiz ve biletli olarak gerçekleştiren İnegöl Belediyesi bu konseri de ücretsiz olarak düzenliyor. Etkinlik biletleri programdan 3 saat öncesinde amfi tiyatro girişinde dağıtılmaya başlanacak.

HER BİLET İÇİN BİR FİDAN DİKİLECEK

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada konser için dağıtılan her bir bilet için ormanlarımızın yeniden yeşertilmesine destek olmak amacıyla fidan bağışı yapılacağı belirtildi. Çevreci projelere her zaman öncelik veren İnegöl Belediyesi yapmış olduğu bu bağış kampanyasıyla da bir kez daha bu konudaki hassasiyetini gözler önüne serdi.

İnegöl Belediyesi program sonrasında fidan bağışı kampanyasıyla ilgili bağış miktarı ve bağışın gönderileceği kurum hakkında da gerekli açıklamaların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yanan ormanlar imara açılacak mı?' sorusuna yanıt: Böyle bir yetki vermedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yanan ormanlar imara açılacak mı?" sorusuna yanıt: Böyle bir yetki vermedim
Son dakika... Erdoğan: '(Orman yangınları) Sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougar'ları söndürme işleminde kullanma düşüncemiz var.'
Son dakika... Erdoğan: "(Orman yangınları) Sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougar'ları söndürme işleminde kullanma düşüncemiz var."
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor: Yerleşim bölgelerindeki yangın oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor: Yerleşim bölgelerindeki yangın oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Her Bilet Bir Fidan'a dönüşecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:21:12. #1.15#

title