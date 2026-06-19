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Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı

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Çankırı'da doğadan izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye, 6 milyon 992 bin 245 lira idari para cezası kesildi. 35 kilogram yumruya el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 6 milyon 992 bin 245 lira idari para cezası kesildi.

DKMP, konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Çankırı'da doğadan izinsiz toplanan salep yumrularına el konulduğu bildirilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirdikleri denetimde 35 kilogram salep orkidesi yumrusunun doğadan izinsiz olarak toplandığını tespit etti. Ele geçirilen yumrulara yeniden doğaya kazandırılmak üzere el konulurken, nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerini izinsiz topladığı belirlenen 10 kişiye ilgili kanun kapsamında 6 milyon 992 bin 245 lira idari para cezası uygulandı."

Paylaşımda, biyolojik çeşitliliğin korunması için titizlikle çalışıldığı, nesli tehlike altındaki türlere yönelik yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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