Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi

Hepsi grubu ile yıldızı parlayan Cemre Kemer, uzun süredir birlikte olduğu Emir Medina ile nikah masasına oturdu. Ünlü isim, müjdeli haberi de sosyal medya hesabından duyurdu.

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlendiğini duyurdu.

ANİ EVLİLİĞİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Eşi Emir Medina ile nikah masasında dudak dudağa çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Kemer'e yorum ve beğeni yağdı. Koronavirüs nedeniyle düğün yapmayan çift, aile arasında düzenlenen bir davetle dün evlendi. Kemer'in evlendiğini gören Özge Özpirinçci, "Aaa ne diyorsun? Tebrik ederim sizi" derken Ayşe Özyılmazel de "Şahane tebrik ederim canım" yorumunu yaptı.

Cemre Kemer, nikah gününün detaylarını da Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.