Hepsi grubu solisti Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında, nereli?
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Hepsi grubu solisti Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında, nereli?

24.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:22
Hepsi grubu solisti Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında, nereli?

2000'lerin sevilen pop grubu Hepsi üyelerinden Cemre Kemer sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve sportif kişiliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Peki Hepsi grubu solisti Cemre Kemer kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Cemre Kemer, bir zamanların en sevilen müzik gruplarından olan Hepsi grubu solistidir ve yine grubu konu alan Hepsi 1 dizisinde yine kendisini canlandırmıştır. Grup dağıldıktan sonra birçok üyesi ortalıktan kaybolurken Cemre Kemer özellikle de sosyal medyada çok dikkat çekmekte, adından sıkça bahsettirmektedir. Gerek özel hayatı gerekse de sportif kişiliği ile sıkça gündeme gelen Cemre Kemer kimdir, nerelidir? Cemre Kemer kaç yaşındadır! İşte tüm cevapları!

CEMRE KEMER KİMDİR?

Cemre Kemer 17 Şubat 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Cemre Kemer 35 yaşındadır. Lütfü Banat İlkokulu ve Sedat Simavi İlkokulu'nda okuduktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'ne girdi. Ortaokul ve lisede Bale yaptı ve Klasik Bale eğitimine başladı. Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki çocuk balelerinde çeşitli roller alan Kemer, çeşitli müzik kliplerinde oyuncu olarak çalışmış, şan ve piyano dersleri almış ve reklam jingleları seslendirmiştir. Cemre Kemer asıl olarak Grup Hepsi'de solist olmasıyla üne kavuştu. 2005 yılında arkadaşlarıyla Hepsi grubunu kurdular. 2006 yılında Sezen Aksu ile Türkiye turnesine çıktı. Ardından Kenan Doğulu ile birlikte 40 derece partileri'ne katıldı. 2007 ve 2008'de 2 sezon süren Hepsi 1 dizisinde Cemre'yi canlandırdı. Bu oyunculuk deneyiminin yanında Avrupa Yakası ve Benim Annem Bir Melek gibi dizilerde konuk oyuncu oldu. Kısık Ateşte 15 Dakika filminde ve Trafikte 1 dakika gibi reklamlarda oynadı. Cemre, 2011 yılının sonlarına doğru Kral POP'la Hepsi 1 grubu ile Türkiye turnesine çıktı. Cemre Kemer Edis ile olan arkadaşlığı ile de adından sıkça bahsettirmiştir. Cemre Kemer Emre Medina ile evlidir.

Cemre Kemer Doğum Tarihi: 17 Şubat 1985

Cemre Kemer Kaç Yaşında: 35 yaşında

Cemre Kemer Medeni Durumu: Evli

Cemre Kemer Boyu: 1,68 m

Cemre Kemer Nereli: İstanbul

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