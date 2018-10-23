Hepsi Gazete Kağıtlarından Yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde açılan el sanatları kursunda gazete kağıtlarından ilginç ürünler yapılıyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi el sanatları usta öğreticisi Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin'in girişimiyle Bafra ilçesinde ev hanımlarına yönelik açılan 'zembil' olarak adlandırılan ve Kızılırmak Deltası'nda biten bir çeşit çayır otu olan kındıra ve mısır yeleğinden yapılan sepet kursunu bitiren tekel emeklisi Mümine Kıran, şimdi gazete kağıtlarından zembil ve vazo yapıyor. 25 yıl tekel fabrikasında çalıştıktan sonra emekli olan Kıran, "Emekli olduktan sonra zembil hocası olan Hülya hocamla tanıştım. Zembil merakım gazeteye kadar gitti. Bu işe ilk başlangıcım zembil oldu. Evde oturdukça fikirlerim değişti, hayal gücüm ilerledi. Ne yapabilirim diye düşündüm. Evde eşimin okuduğu gazeteler vardı. Çocuğumun kitapları, defterleri. Birgün onları elime aldım, oturdum zembili yapabiliyorsam bunları da yapabilirim dedim. Merak ettim, atık kağıtları zembil örer gibi ördüm. İstediğim şeye istediğim modeli verdim ve güzel şeyler ortaya çıktı. Bu çalışmalarla hem boş vaktimi değerlendiriyorum, hemde ev ekonomisine gelir sağlıyorum. İstediğiniz şekilde,istediğiniz ebatta geri dönüşümü değerlendirmek amaçlı evinizin bir köşesinde obje, vazo olarak kullanın. Sabunluk olarak kullanın. Havluluk kullanın, ekmeklik olarak kullanın. Kendi işteğinize bağlı. Siz isteyin bizler yaratalım" şeklinde konuştu.

İŞSİZ KADINLAR İÇİN İŞ KAPISI Zembil hocası Hülya Yangın Ertekim, "İşsiz kadınlar için geliştirmiş olduğum BAFRASTA projesi kapsamında çalışmaları başlattık. İŞKUR'lu kurslar açarak işsiz ev kadınlarının ev ekonomilerine katkı sağlamak amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Baframızın, deltanın ürünü olan zembil kındıra sazı dediğimiz sazla eğirerek oluşturduğumuz ve tarla atığı mısır yeleğinden ördüğümüz zembilin kursunu açtık. Öğrencilerimizi çalıştırdık, öğrettik. Kındıra sazını bulmakta güçlük çektiğimiz için öğrencilerime bunu bulmakta zorluk yaşayacaksınız, siz evde çamaşır ipinden, gazete kağıtlarından, poşetlerden bir şeyler örmeye yönlendirelim şeklinde objeler yaptık. Aynı yöntemi uygulayarak çöp poşetlerinden çamaşır ipine sararak objeler oluşturduk. Burada birinci amaç sıfır maliyet. Amacımız öğrencilerimizin para harcamadan bir şeyler üretip para kazanmaları, bunda da hedefimize ulaştık. Ben şimdi onlardan bir şeyler öğreniyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)