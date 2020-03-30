Henkel, geleceğe dönük stratejik çerçevesini açıkladı
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Henkel, CEO, Güncel

Henkel, geleceğe dönük stratejik çerçevesini açıkladı

Henkel, 2040'a kadar iklim-pozitif bir şirkete dönüşebilmek amacıyla, tüketicileri, müşterileri ve tedarikçileriyle birlikte, 2025'e kadar üretimlerinden kaynaklanan karbon ayak izini yüzde 65 oranında azaltmayı ve 100 milyon ton karbondioksit tasarrufu sağlamayı planlıyor.

30.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:42
Henkel, geleceğe dönük stratejik çerçevesini açıkladı

Henkel CEO'su Carsten Knobel, "Amaca yönelik büyüme için oluşturduğumuz yeni stratejik çerçevenin ana unsurları; kazandıran bir portföy ve inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında ortaya konan rekabet üstünlüğünün yanı sıra, iş birliği kültürü ve yetkin insanların oluşturduğu sağlam bir temele dayanan, geleceğe hazır işletme modelleridir. Bu stratejik çerçevemiz, orta ila uzun vadeli finansal hedeflerimizde de kendini göstermektedir: Yüzde 2 ila 4 arasında organik satış büyümesi, imtiyazlı hisse başına karlılıkta* sabit kurlarda tek haneli yüzde oranın orta ila üst seviyelerinde büyüme ve serbest nakit akışında gelişmeye yönelik devam eden odaklanma." şeklinde konuştu.

Geçmişteki başarılı performansa dayanarak iddialı hedeflerle sürdürülebilirliği artırmak.

Henkel aynı zamanda döngüsel bir ekonomiyi hayata geçirmek ve doğada sıfır plastik atık hedefine ulaşmak amacıyla 2025 için iddialı ambalajlama hedefleri belirledi: Üretilen ambalajların tamamının yeniden dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir** olmasının yanı sıra Henkel, tüketim ürünleri ambalajlarında kullanılan fosil esaslı ve daha önceden geri dönüştürülmemiş plastik miktarını yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlıyor. Henkel aynı zamanda, içinde faaliyet gösterdiği toplumlar bünyesinde ortaya koyduğu pozitif toplumsal etkiyi, 50.000'in üzerinde çalışanının sunduğu katkının artmasıyla ortaya çıkan sorumlu kaynak kullanımının yanı sıra, 2025'e kadar dünya çapında 20 milyon insanın hayatını daha iyi hale getirerek güçlendirmek istiyor.

Dijitalleşmeyi Müşteri ve Tüketici Değeri Yaratan Bir Araca Dönüştürmek.

Henkel, Dijitalleşmeyi müşteri ve tüketici değeri yaratan bir araca dönüştürmeyi amaçlıyor. Şirket, doğrudan tüketici ilişkileri için mevcut dijital platformların kapsamını genişleterek ve yenilerini yaratarak tüketici iş birimlerinde 1'e 1 etkileşimi ve dijital satışları artırmak istiyor. Endüstriyel iş birimlerinde gerçekleşen baştan sona müşteri odaklı dijitalleşme, yeni iş potansiyeli üretmek ve müşteri deneyimini tüm temas noktalarında daha dijital hale getirmek için kullanılacak. Buna ek olarak Henkel, baştan sona veri entegrasyonu yönündeki çalışmalarını sürdürecek. Bu da şirkete, yapay zeka tarafından yönetilen yenilikçi ve kişiye özel çözümler geliştirmek gibi fırsatlar sağlayacak. Henkel aynı zamanda, başta gelecek odaklı becerilere ve sektörde derin teknolojik uzmanlığa sahip veri bilimciler ve mühendisler olmak üzere dijital yeteneklere yatırım yapacak. Son olarak Henkel, dijital işletme odağını ve verimliliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Henkel dijital yapısını baştan sona yeniden organize edecek ve "Dijital İş Birimi" adı ile yeni bir yapı oluşturacak. Henkel, 2019 sonunda yeni bir CDIO (Dijital ve Bilişim Yöneticisi) pozisyonu oluşturdu. Henkel bünyesindeki Dijital ve Bilgi Teknolojileri ekipleri bundan sonra, direkt olarak CEO'ya bağlı olan CDIO liderliğinde, bir arada faaliyet gösterecek.

Henkel'in yeni "Dijital İş Modeli" iki ana temel üzerine inşa edilmiştir: Birincisi, verimliliği değer zinciri boyunca iş süreçlerini ve Bilgi Teknolojileri sistemlerini sürekli optimize ederek yöneten bir araç olan "İş Teknolojisi." İkinci temel ise, piyasa odaklı bir geliştirme ve inovasyon birimi olan "Henkel Dijital." Henkel bu çatı altında Berlin, Silikon Vadisi ve Asya'da dijital inovasyon merkezleri oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler

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