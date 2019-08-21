Henkel, büyüme yatırımlarını hayata geçirmeye devam edecek

21.08.2019 16:03

Henkel 2019'un ilk yarısında pozitif organik satış artışı da gösterdi.

Büyüme ve Dijitalleşme İçin Yatırımlar

Henkel CEO'su Hans Van Bylen, "Duyurmuş olduğumuz gibi, stratejik önceliklerimizi uygulamaya ve planladığımız büyüme yatırımlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Birimlerimizi güçlendirmeye ve sürdürülebilir karlı bir büyüme için rekabet gücümüzü daha da artırmaya odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Karlı Bir Büyümeye Odaklanmak

"Net öncelikler ve iddialı hedeflerle uzun vadeli bir strateji izliyoruz." sözleriyle görüşlerini ifade eden Hans Van Bylen, "Markalar, teknolojiler, yenilikler ve dijitalleşme alanlarında yaptığımız yatırımlar sürdürülebilir karlı bir büyüme için olan kararlılığımızın temelini oluşturmaktadır." dedi.

2019'un İkinci Çeyreğinde Satış ve Kar Performansı

Henkel'de ikinci çeyrekte satışlar 5,121 milyar Euro ile neredeyse geçen senenin aynı çeyreğindeki seviyede gerçekleşti. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlar ise yüzde -0,4 oranında gözlendi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı yüzde 0,5 seviyesindeydi. Kur değişimlerinin satışlar üzerindeki negatif etkisi ise yüzde -0,5 oranında oldu.

Kaynak: Bültenler