Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu

01.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:41
Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Melek Nişancı huzurevinde düzenlenen etkinliğe katılan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu "Yaşlılarımız en kıymetli hazinemiz ve değerimiz" mesajını yayınladı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Melek Nişancı huzurevinde düzenlenen etkinliğe katılan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu "Yaşlılarımız en kıymetli hazinemiz ve değerimiz" mesajını yayınladı. Babaoğlu moral veren etkinlikte yaşlılara saygı adlı şiiri okudu.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle, Melek Nişancı Huzur Evi sakinleri için KOVİD-19 tedbirleri kapsamında organizasyon düzenlendi. Hendek Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Melek Nişancı Huzurevi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Musa Zor, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Tekin Ulaş Kartepe, Huzur Evi Müdürü Nurdan Avcı katıldı. Huzurevi bahçesinde oturan yaşlılar, avlunun dışında yani sokakta Hendek Belediyesi tarafından kurulan sahnede yapılan canlı müzikle çok keyifli bir gün geçirdi. Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Musa Zor selamlama konuşması yaparak, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutladı

Daha sonra konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, huzur evi sakinlerini selamlayarak, "Bugün farkındalık oluşturmak için buradayız, hepimiz bir gün yaş alacağız. Yaşlanınca kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak bugün başımızın tacı büyüklerimize öyle davranmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"Yaşlılara Saygı" adlı şiiri okuyan Babaoğlu, "Kültür ve değerlerimizi geleceğe taşıyan en kıymetli hazinemiz olan sizler, saygının, sevginin ve hürmetin en büyüğünü hak etmektesiniz. Yaşlılarımız, büyüklerimiz bizim medeniyetimizdir. Yaşlılarımız berekettir, şükürdür. Hiç birimizin gençliğinden eser kalmayacaktır. Ülkesine ve milletine en güzel hizmetleri vermiş olan yaşlılarımızı, mutlu etmek, onure etmek, onları ziyaret etmek en kutsal görevlerimiz arasında yer almaktadır. Zira Hadiste yer aldığı gibi 'Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.' Yaşlılarımızla bir arada olmaya, sohbet etmeye ve sorunlarıyla dertlenmeye devam edeceğiz. Allah sizleri, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Derdimizi açtığımız yol göstericilerimiz, tecrübe abideleri yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar gününü kutluyorum. KOVİD-19 salgını nedeniyle risk grubunda yer alan büyüklerimizle, maalesef ayrı kalmak zorunda kaldık. Kısıtlamalar devam ediyor. Hepimiz için çok dikkatli olmamız gereken süreçlerden geçiyoruz. Bugünlerde geçecek. Şimdi tedbir zamanı. Daha güzel, daha coşkulu günlerde bir araya geleceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu
Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu
Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu
Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu
Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Mert Fırat Hazal Kaya İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Ryan Babel Erol Bulut Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hendek'te korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar günü organizasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 18:49:32. #1.14#
title