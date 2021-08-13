HENDEK'TE FAY HATLARI ÇALIŞMASI

HENDEK'TE FAY HATLARI ÇALIŞMASIHendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MTA Genel Müdürlüğünün Kuzey Anadolu Fay Hattı verilerine göre Hendek'te Bakanlık denetiminde uzmanlar tarafından 18 mahallede gözlem ve fay kazı çalışması yapıldığını ifade etti.

HENDEK'TE FAY HATLARI ÇALIŞMASI

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MTA Genel Müdürlüğünün Kuzey Anadolu Fay Hattı verilerine göre Hendek'te Bakanlık denetiminde uzmanlar tarafından 18 mahallede gözlem ve fay kazı çalışması yapıldığını ifade etti.

BAKANLIK DENETİMİ VE ONAYIYLA

MTA Genel Müdürlüğünün Kuzey Anadolu Fay Hattı verilerine göre ilçe sınırlarından geçen ve 18 mahalleyi kapsayan faylarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetiminde uzmanlarca araştırma yapıldığını ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Çamlıca, Kızanlık, Karadere, Kadifekale, Sarıyer, Servetiye, Çağlayan, Yukarı Çalıca, Akarca, Karatoprak, Şeyhler, Kazimiye, Kahraman, Yukarı Hüseyinşeyh, Hicriye, Güldibi, Bıçkıatik, Eski Bıçkıatik'te bilimsel metotlarla fay hatlarının tespiti yapıldı" diye konuştu.

UZMANLARIN SAHA ÇALIŞMASI

Çukurlar açılarak incelemeler yapıldığına dikkat çeken Başkan Babaoğlu, "Paleosismolojik çalışmalar alanında uzman olan Prof. Dr. Erhan Altunel'in danışmanlığında arazi gözlem ve hendek (fay kazısı) çalışmalarıyla veriler oluşturuldu. 18 mahallede fay hatlarının tespitinin yapılması adına çukurlar oluşturularak bilimin ışığında çalışmalar yaptık. Burada ciddi ve titiz bir çalışma yürütüldü. İşin uzmanları tüm verileri en ince detayına kadar değerlendirip işledi" dedi.

ETÜT RAPORLAR HAZIRLANIYOR

Babaoğlu, " Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporları hazırlanıyor. Yer altı verileri oluşturulurken, elde edilen veriler plan ve yapılaşma süreçlerine entegre edilecektir. Bu raporla vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için en uygun en uygun yapılaşma şartlarını ortaya koyarak planlarımızı aktarmak istiyoruz. Bu rapora göre belki de bazı bölgelerimizde fay hatlarından dolayı oluşan kısıtlamaların kaldırılmasıyla vatandaşlarımızın da mağduriyetleri giderilmiş olacak" ifadelerine yer verdi. Başkan Babaoğlu çalışmalara destek veren kurum ve uzmanlara teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre