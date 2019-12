Hendek'te 4 Mahalleye sıcak asfalt

08.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:46

Hendek Belediyesi tarafından ilçenin dört bir tarafında sürdürülen alt ve üst yapı yenileme seferberliği sıcak asfalt serimi çalışmalarıyla devam etti.



Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Yeni Mahalle 2057 ve 2101 nolu sokaklarda yapılan zemin sağlamlaştırma ve kaldırım çalışmaları yapıldı. Ardından Yeni Mahallede bulunan bu iki sokak sıcak asfaltla buluşturularak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekipler ayrıca Çobanyatak Mahallesi baraj yolunda 500 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde yolda, Hacıkışla Mahallesinde 700 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yolda ve Kazımiye Mahallesinde 300 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yolda sıcak asfalt serimi yaptı. Kazımiye Mahallesinde ayrıca 2 ayrı sokakta kilitli parke çalışması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Hendek Belediyesinin bu çalışmaları vatandaşları son derece mutlu etti.



Ekiplerin mesai gözetmeksizin sahada çalışmalarına devam ettiğini anlatan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Her zaman ifade ediyoruz. Tüm mahallelerimizin sorunlarını biliyor, her birini tek tek işleme alıyoruz. İletişim Merkezimiz her an her dakika gelen tüm talepleri inceleyerek kayda alıyor. Vatandaşımızın yaşam kalitesini etkileyen tüm sorunlara müdahale edilecek. Hiçbir yer ihmal edilmeyecek, görmezden gelinmeyecek. 91 mahallemizde 84 bin hemşehrimizin en iyi hizmeti alması için gece gündüz çalışıyoruz. Ekiplerimiz sahada her gün onlarca mahallede çalışmalar yapıyor. Kaynakların yerinde etkin kullanılması prensibinden taviz vermeden, aciliyet durumuna göre aralıksız hizmet seferberliğimiz sürecek" dedi.



4 mahallenin 5 ayrı noktasında yapılan asfaltlama çalışmalarıyla bu mahallelerde vatandaşların yüzünün güldüğünü anlatan Başkan Babaoğlu, "Mevcut sorunlar zamanla tamamen ortadan kalkacak. Biz Hendek'e ne söz verdiysek yapacağız. Bunları yaparken plan ve koordinasyondan uzaklaşamayız. Sırasıyla yapılması gereken ne varsa elimizdeki imkanları seferber ederek bir bir hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız bunu görüyor. Biz hemşehrilerimize hizmet etmekten onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Aşkla hizmet ederken, her sorunu büyük dert ediniyoruz. Hep birlikte güzel bir gelecek için çok çalışıyoruz. Hendek bu çalışmalarıyla, projeleriyle avantajların kapısını aralayan, yaşam kalitesinin arttığı, herkesin mutlu olduğu bir şehir olma yolunda ilerliyor. Alt ve üst yapı çalışmaları başta olmak üzere asfalt serim işlemlerimiz devam edecek" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA