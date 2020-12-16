Hendek'te 13 tarla açık arttırma usulü satışa sunuldu
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Hendek'te 13 tarla açık arttırma usulü satışa sunuldu

16.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:02
Hendek'te 13 tarla açık arttırma usulü satışa sunuldu

Hendek Belediyesi, açık arttırma usulüne göre, 13 ayrı tarlanın satış ihalesini gerçekleştirdi.

Hendek Belediyesi, açık arttırma usulüne göre, 13 ayrı tarlanın satış ihalesini gerçekleştirdi.

Hendek Belediyesi tarafından tarla vasfında bulunan Aktefek, B.İhsaniye, Punabey ve Sofular mahallesinde bulunan 19 adet taşınmaz ihale usulü satışa çıktı. Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirilen ihalede 13 ayrı yer için 28 ayrı dosya teslim edildi. Açık arttırma usulüne göre yapılan ihaleye Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık etti. İhaleye Encümen üyeleri MHP Grup Başkanvekili Yaşar Aygüneş, AK Parti Grup Başkanvekili Hamit İsmailoğlu, Yazı İşleri Müdürü Onur Üstüncan ve Mali Hizmetler Müdürü Adem Dilaveroğlu ile teklif veren vatandaşlar katıldı. Başkan Babaoğlu katılımcılara teşekkür ederek ihalelerin hayırlı olmasını diledi. - SAKARYA

Hendek'te 13 tarla açık arttırma usulü satışa sunuldu
Hendek'te 13 tarla açık arttırma usulü satışa sunuldu
Hendek'te 13 tarla açık arttırma usulü satışa sunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 19:02:45. #1.14#
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