HENDEK BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

HENDEK BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYORHendek Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı 1 Eylül Çarşamba günü saat 15. 00'da yapılacak.

HENDEK BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Hendek Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı 1 Eylül Çarşamba günü saat 15. 00'da yapılacak.

Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında Atatürk Parkı içi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah/Toplantı salonunda yapılacak olan meclise, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık edecek. Saat 15. 00'da başlayacak olan meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Meclis toplantısı belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook. com/tchendekbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Habermetre