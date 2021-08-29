HENDEK BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR
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HENDEK BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

HENDEK BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

HENDEK BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYORHendek Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı 1 Eylül Çarşamba günü saat 15. 00'da yapılacak.

HENDEK BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Hendek Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı 1 Eylül Çarşamba günü saat 15. 00'da yapılacak.

Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında Atatürk Parkı içi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah/Toplantı salonunda yapılacak olan meclise, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık edecek. Saat 15. 00'da başlayacak olan meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Meclis toplantısı belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook. com/tchendekbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Habermetre

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