Hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treni çarptı: 5 yaralı

Elazığ'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treninin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl istikametinden gelen 55 521 sefer sayılı yük treni, Kızılay Mahallesi Asri Mezarlığı karşısındaki hemzemin geçitte Murat Özdemir idaresindeki 23 AAF 320 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada makinistler Niyazi Tartar ve Alper Öztürk, tır sürücü Özdemir ve tırda bulunan veisimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk