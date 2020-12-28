Hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treni çarptı: 5 yaralı
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Hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treni çarptı: 5 yaralı

28.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:14

Elazığ'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treninin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treninin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl istikametinden gelen 55 521 sefer sayılı yük treni, Kızılay Mahallesi Asri Mezarlığı karşısındaki hemzemin geçitte Murat Özdemir idaresindeki 23 AAF 320 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada makinistler Niyazi Tartar ve Alper Öztürk, tır sürücü Özdemir ve tırda bulunan veisimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treni çarptı: 5 yaralı
Hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treni çarptı: 5 yaralı
Hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treni çarptı: 5 yaralı
Hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra yük treni çarptı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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