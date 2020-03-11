Hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında
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Sülümenli, Afyon, Güncel

Hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da, 15 Şubat'ta, hemzemin geçitten bariyerler kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpması sonucu sürücünün yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

11.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:31
Hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da, 15 Şubat'ta, hemzemin geçitten bariyerler kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpması sonucu sürücünün yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde, bariyerler kapalı haldeyken ve sinyalizasyon lambaları sürekli yanıp sönerek uyarı verirken, hemzemin geçitten ekmek yüklü kamyonetin bariyerleri kırıp karşıya geçmeye çalışması ve yük treninin çarpması yer alıyor.

Çarpışmanın ardından yük treninin önünde kalan ekmek yüklü kamyonetin sürüklenmeye başladığı görülüyor.

Olay

Nazmi Yıldırım (50) idaresindeki 26 TE 390 plakalı ekmek yüklü kamyonete, 15 Şubat'ta, Sülümenli beldesinde, bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 36008 numaralı yük treni çarpmış, yaklaşık 500 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetmişti.

Öte yandan 6 Şubat'ta da yine aynı yerde yük treninin, ekmek yüklü başka bir kamyonete çarpması sonucu sürücü ağır yaralanmıştı.

Hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında

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