Hemzemin geçitte yolcu treninin altında kalarak can verdi

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde, hemzemin geçitten geçerken trenin çarptığı Adem Güney (50) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Türkali köyünde meydana geldi. Hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Adem Güney'e, Zonguldak-Gökçebey seferini yapan yolcu treni çaptı. Güney, trenin altında kalırken makinist, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güney'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Güney'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.