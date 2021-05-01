Hemzemin geçitte treni durduran makinist markete gidip alış veriş yaptı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde hem zemin geçitte treni durduran makinist, markete giderek alışveriş yapıp yoluna devam etti.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde hem zemin geçitte treni durduran makinist, markete giderek alışveriş yapıp yoluna devam etti.

Toprakkale'den geçen yük treni hemzemin geçitte bariyerlerin kapanmasıyla durdu. Trenden inen makinist hemzemin geçidin yanında bulunan markete gitti. Bu arada hemzemin geçitten geçemeyen sürücüler beklemek zorunda kaldı. Alışveriş yaptıktan sonra hızlı adımlarla tekrar trene binen makinist yoluna devam etti. O anlar ise hemzemin geçitte bekleyen bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı