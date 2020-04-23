Hemşirelerden çocuklarına İstiklal Marşı ile kutlama Hemşirelerden çocuklarına İstiklal Marşı ile kutlamaORDU'nun Fatsa Devlet Hastanesi Acil Hemşiresi aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu Müzik Öğretmeni Özge Erdoğdu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hemşeriler tarafından evlerinde...

Hemşirelerden çocuklarına İstiklal Marşı ile kutlama ORDU'nun Fatsa Devlet Hastanesi Acil Hemşiresi aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu Müzik Öğretmeni Özge Erdoğdu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hemşeriler tarafından evlerinde bulunan çocuklarına Fatsa Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bu zor günlerde tüm fedakarlıklarını ortaya koyan sağlık çalışanları tarafından İstiklal Marşı okunarak kutlandı. Kaynak: DHA