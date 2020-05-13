Hemşireler hastane bahçesine fidan dikti
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Hemşireler hastane bahçesine fidan dikti

Hemşireler hastane bahçesine fidan dikti Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan hemşireler, "Dünya Hemşireler Günü" anısına hastane bahçesine fidan dikti.

Hemşireler hastane bahçesine fidan dikti
13.05.2020 23:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:45

Hemşireler hastane bahçesine fidan dikti

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan hemşireler, "Dünya Hemşireler Günü" anısına hastane bahçesine fidan dikti.

Ankara Şehir Hastanesinde "Dünya Hemşireler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce gönderilen fidanlar, hemşireler tarafından hastane bahçesine dikildi. Etkinlikte konuşan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op.Dr. Aziz Ahmet Surel, bu yılki etkinliğin pandemi dolayısıyla dışarıda yapıldığını belirterek, "Bu günün hatırasının kalıcı olması için de Fizik Tedavi Hastanemizin bahçesini Orman Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle ağaçlandırıyoruz. İnşallah buraları gördükçe bu günleri hemşire arkadaşlarımızla hatırlayacağız" dedi. Keyifli anların yaşandığı etkinliğe, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel'in yanı sıra Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Evren Yaşar, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Emre Adıgüzel, Koordinatör Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel, Koordinatör Mali Hizmetler Müdürü Uğur Cura, Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet İşler ve sağlık personelleri katıldı.

Hemşireler hastane bahçesine fidan dikti

Kaynak: İHA

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