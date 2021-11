Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Haberler.com'a anlamlı ödül

Hempa Çocuk Derneği tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye Çocuk Hakları Ödülleri, bu yıl da Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlendi. Türkiye'de çocuk haklarına değer veren kurumların onurlandırıldığı gecede, çocuk haklarına ilişkin duyarlılığıyla adından söz ettiren Haberler.com da "Yılın En Duyarlı Haber Sitesi" ödülüne layık görüldü. Haberler.com adına ödülü, Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur aldı.

ÇOCUK VE BİLİŞİM PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Programda ilk olarak ödüllerin takdimi gerçekleşti, ardından "Çocuk ve Bilişim" ve "Pandemide Eğitim" konulu paneller düzenlendi. "Çocuk ve Bilişim" konulu panel, BTK Eski 2. Başkanı Turkcell Yönetim Kurulu üyesi Yüksek Mühendis Figen Kılıç moderatörlüğünde, Ankara Milletvekili Avukat TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Sözcüsü Zeynep Yıldız ve Shiftdelete.net CEO'su Hakkı Alkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

PANDEMİDE EĞİTİM DE ELE ALINDI

Daha sonraki "Pandemide Eğitim" konulu panel ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şuay Nilhan Açıkalın moderatörlüğünde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Bilim Demeği Başkanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin ile Kars'ın bir köyünde öğretmenlik görevini yürüten İhsan Kartoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Hempa Çocuk Derneği - 2021 Türkiye Çocuk Hakları Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen kurumlar şu şekilde:

Yılın en duyarlı gazetesi ödülü: Sözcü Gazetesi

Yılın en duyarlı haber sitesi: Haberler.com

Yılın en duyarlı internet sitesi: Shiftdelete.net

Yılın televizyon kanalı: TRT Çocuk

Yılın öğretmeni: İhsan Kartoğlu

Yılın spor röportajı: Nesrin Aydın Yaldız (Demirören Haber Ajansı)

Yılın sivil toplum kuruluşu: Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği UCİM

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, çocuk hakları odaklı habercilik anlayışını sürdüreceklerini ifade etti.

