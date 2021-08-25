Senem Kuyucuoğlu'dan kız arkadaşına aşk dolu sözler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Senem Kuyucuoğlu'dan kız arkadaşına aşk dolu sözler

Senem Kuyucuoğlu'dan kız arkadaşına aşk dolu sözler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2009 senesinde katıldığı bir yarışmayla Türkiye güzeli seçilen model Senem Kuyucuoğlu, tenisçi hemcinsi sevgilisi Yasemin Ada Börü'den kısa bir süre ayrı kalacak.

Eski model Senem Kuyucuoğlu, uyuşturucu madde kullanımı, cinsel yönelim kararı ve yaşam tarzından dolayı modellik kariyerini noktalamıştı. Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı.

AYRI DÜŞECEKLER

2009 senesinde katıldığı bir yarışmayla Türkiye güzeli seçilen model, Börü'yle kısa süre ayrı kalacağını söyledi. Kız arkadaşının işi nedeniyle uzağa gideceğini belirten Kuyucuoğlu, Börü'yle akşam yemeği yedi.

Fotoğrafları Instagram'dan paylaşan model, "İlk kez bunca bir zaman sevdiğimden ayrılıyorum. Kalbim, ruhum seni sonsuza dek beklerim" diye yazarak, siyah kalp emojisi koydu.

Aşk dolu pozları yayınlayan model, "Bu bir veda değil sonsuzluğun başlangıcı..." notunu düştü.

Kuyucuoğlu, son olarak, "Gitti sol yanım" dedi.

Börü ise, "Sayılı gün çabuk geçermiş" yazıp, siyah kalp emojisi koydu.

Senem Kuyucuoğlu'dan kız arkadaşına aşk dolu sözler
Senem Kuyucuoğlu'dan kız arkadaşına aşk dolu sözler
Senem Kuyucuoğlu'dan kız arkadaşına aşk dolu sözler
Senem Kuyucuoğlu'dan kız arkadaşına aşk dolu sözler
Senem Kuyucuoğlu'dan kız arkadaşına aşk dolu sözler
Senem Kuyucuoğlu'dan kız arkadaşına aşk dolu sözler

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Aleyna Tilki Merve Boluğur
Spor Gervinho Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Senem Kuyucuoğlu'dan kız arkadaşına aşk dolu sözler - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 22:47:28. #1.16#

title