Senem Kuyucuoğlu'dan kız arkadaşına aşk dolu sözler

2009 senesinde katıldığı bir yarışmayla Türkiye güzeli seçilen model Senem Kuyucuoğlu, tenisçi hemcinsi sevgilisi Yasemin Ada Börü'den kısa bir süre ayrı kalacak.

Eski model Senem Kuyucuoğlu, uyuşturucu madde kullanımı, cinsel yönelim kararı ve yaşam tarzından dolayı modellik kariyerini noktalamıştı. Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı.

AYRI DÜŞECEKLER

2009 senesinde katıldığı bir yarışmayla Türkiye güzeli seçilen model, Börü'yle kısa süre ayrı kalacağını söyledi. Kız arkadaşının işi nedeniyle uzağa gideceğini belirten Kuyucuoğlu, Börü'yle akşam yemeği yedi.

Fotoğrafları Instagram'dan paylaşan model, "İlk kez bunca bir zaman sevdiğimden ayrılıyorum. Kalbim, ruhum seni sonsuza dek beklerim" diye yazarak, siyah kalp emojisi koydu.

Aşk dolu pozları yayınlayan model, "Bu bir veda değil sonsuzluğun başlangıcı..." notunu düştü.

Kuyucuoğlu, son olarak, "Gitti sol yanım" dedi.

Börü ise, "Sayılı gün çabuk geçermiş" yazıp, siyah kalp emojisi koydu.

Kaynak: Snob Magazin