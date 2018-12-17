Hem Yetişkinler Hem Çocuklar Tiyatro ile Eğlendi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı oyunlarla devam etti. 16 Aralık Pazar günü çocuklar için 'Hapşuu' yetişkinler için de 'Bavul' adlı oyun sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden etkinlikleri Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor. 16 Aralık Pazar günü Şehir Tiyatrosu'nda yetişkinler için "Bavul" adlı oyun sahnelendi. Oyunda Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Yasemin Hadivent ve Mert Asutay rol aldı. Leven Tülek'in yönettiği oyunda çaresiz ve huysuz bir adam ile yalnız ve meraklı bir kadının bavulunun havaalanında karışması sonrasında yaşananlar anlatıldı. Oyuna, tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

Hafta sonu çocuklar içinse cumartesi günü sahnelenen "Arda ile Ceren" adlı oyunun yanı sıra Pazar günü de "Hapşuu" adlı oyun sahneye konuldu. Şehir Tiyatrosu'ndaki oyuna büyük ilgi gösterilince sahne önüne minderler konularak çocukların bir kısmının oyunu buradan izlenmesi sağlandı. Üç seans halinde sahnelenen oyunda Hapşu ve arkadaşlarının kaybolan güneşi bulma çabaları ele alındı. - KAYSERİ