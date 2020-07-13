Hem tatil hem iş Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağoğlu geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'a geldi. İki günlük kısa hafta sonu kaçamağında hem tatil hem toplantı yapma fırsatı buldu.

Bodrum'daki arazilerini gezerek yakın zamanda yapmayı planladığı konut projesi hakkında işadamı dostları ile bir araya gelerek istişare etti. Yalıkavak açıklarında demirli 50 m'lik muhteşem teknesinde işadamı dostları Oğuz Çarmıklı, eski bakan Cavit Çağlar, eski bakan Mehmet Ağar, turizmci Hayri Yazıcı, ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka, Av. Adnan Kılıç ve Ozan Şer ile bir araya gelerek bol bol sohbet edip öğle yemeği yediler. Akşamda Oğuz Çarmıklı'nın jeti ile İstanbul'a döndüler.



Kaynak: Snob Magazin