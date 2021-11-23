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Hem muhabbet kuşlarından oldu hem de parasından

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hem muhabbet kuşlarından oldu hem de parasından

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde facebook üzerinden tanıştığı bir kişiye 37 adet muhabbet kuşunu 3 bin 700 TL karşılığında gönderen 16 yaşındaki çocuk, parasını alamayınca jandarmaya giderek dolandırıldığını bildirip şikayetçi oldu.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde facebook üzerinden tanıştığı bir kişiye 37 adet muhabbet kuşunu 3 bin 700 TL karşılığında gönderen 16 yaşındaki çocuk, parasını alamayınca jandarmaya giderek dolandırıldığını bildirip şikayetçi oldu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde ikamet eden E.G. (16) bugün sabah saatlerinde jandarma komutanlığına giderek facebook üzerinden 37 adet muhabbet kuşunu 3 bin 700 TL karşılığında satmak için facebook kullanıcı adı Sedat T. olan bir erkek şahıs ile anlaştığını ve ardından kuşları gönderdiğini, şahsın ise parayı göndermeyerek kendisini engellediğini belirterek şikayetçi oldu. E.G.'nin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler şüpheli veya şüphelilerin kesin tespiti amacıyla araştırmalara başladı. - MANİSA

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