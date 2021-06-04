Hem ekmek ustası hem şarkıcı

Hem ekmek ustası hem şarkıcı Bir yandan ekmek yapıyor, bir yandan müzik 30 yıllık ekmek ustası, söz ve müziği kendisine ait parçalara klip çekiyor İzmir'de bir fırında çalışan ekmek ustası Hasan Durmuş (50), aynı zamanda müzikle de uğraşıyor.

Hem ekmek ustası hem şarkıcı

Bir yandan ekmek yapıyor, bir yandan müzik

30 yıllık ekmek ustası, söz ve müziği kendisine ait parçalara klip çekiyor

İZMİR - İzmir'de bir fırında çalışan ekmek ustası Hasan Durmuş (50), aynı zamanda müzikle de uğraşıyor. Söz ve müziği kendisine ait beş parçayı internet ortamında müzikseverlerle paylaşan Durmuş, bir yandan ekmek yapıp bir yandan şarkı söylüyor; ilham geldiğinde not almayı da ihmal etmiyor.

İzmir Gaziemir'de bir fırında çalışan 50 yaşındaki Hasan Durmuş, hem ekmek ustası hem de şarkıcı. Daha çok özgün müzik icra eden Durmuş, söz ve müziği kendisine ait beş parçaya klip çekerek onları internet ortamında paylaştı. Ekmek yaparken bir yandan şarkı söyleyen Durmuş, ilham geldiğinde yanında bulundurduğu kağıda notlar da alıyor.

İş arkadaşları istek parça yolluyor

30 yıllık ekmek ustası Durmuş, "5 yıldır müzikle uğraşıyorum ancak geçen seneden beri şarkılarımı internet üzerinden yayınlıyorum. Sözü ve müziği bana ait olan beş parçam var. Aynı zamanda ekmek ustasıyım. Çalışırken ilham geldiğinde bir yandan ekmek yapıp bir yandan notlar alıyorum. Bazen çalışırken kendi kendime şarkı söylüyorum. Bu durum, çalışma arkadaşlarımın da hoşuna gidiyor. Sesimi genelde Ahmet Kaya'ya benzetiyorlar. Müşteriler de bazen hem müzisyen hem fırıncı olmam nedeniyle şaşırıyor" dedi. Durmuş'un iş arkadaşı Ahmet Çetin ise, "Onu 35-40 yıldır tanırım. Sesi güzel, çok da güzel şarkı yapıyor. Ekmek yaparken bir yandan müzikle uğraşması çok güzel. Çalışırken ona istek parça da bulunuyoruz. O da bize söylüyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca