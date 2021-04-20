Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar

VAN'ın Erciş ilçesinin Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi 3 arkadaş, hayvancılık yapan ailelerine destek olmak için çobanlık yapıyor.

VAN'ın Erciş ilçesinin Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi 3 arkadaş, hayvancılık yapan ailelerine destek olmak için çobanlık yapıyor. Genç çobanlar, işlerini yaparken, eğitimlerini de aksatmıyor. Cep telefonlarından EBA'ya bağlanan Eren Keklik, Mert Aslan ile Emin Ceylan, canlı derslere katıldıklarını, doğada sessiz ortamda bulundukları için de daha iyi anladıklarını söylüyor.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan ve Selahattin Eyyubi Ortaokulu'na giden 7'nci sınıf öğrencileri Eren Keklik, Mert Aslan ile Emin Ceylan, yüz yüze eğitim olmaması nedeniyle hayvancılık yapan ailelerine destek olmaya çalışıyor. Her gün sabah saatlerinde koyunlarını alarak, mahalleye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Madavank Tepesi'ne gelen 3 arkadaş, hayvanları otlarken, cep telefonlarıyla da EBA'ya bağlanıp, derslerini takip etmeye çalışıyor. Doğada sessiz ortamın kendilerine büyük katı sağladığını ve anlatılan dersleri daha iyi anladıklarını belirten öğrencilerden Mert Aslan, "Günün büyük bölümünü merada geçiriyoruz. Hem koyunlarımızı otlatıyoruz hem de derslerimizi takip ediyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yaptığımız işten de keyif alıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL