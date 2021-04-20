Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar

Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Barış KUL - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinin Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi 3 arkadaş, hayvancılık yapan ailelerine destek olmak için çobanlık yapıyor.

VAN'ın Erciş ilçesinin Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi 3 arkadaş, hayvancılık yapan ailelerine destek olmak için çobanlık yapıyor. Genç çobanlar, işlerini yaparken, eğitimlerini de aksatmıyor. Cep telefonlarından EBA'ya bağlanan Eren Keklik, Mert Aslan ile Emin Ceylan, canlı derslere katıldıklarını, doğada sessiz ortamda bulundukları için de daha iyi anladıklarını söylüyor.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan ve Selahattin Eyyubi Ortaokulu'na giden 7'nci sınıf öğrencileri Eren Keklik, Mert Aslan ile Emin Ceylan, yüz yüze eğitim olmaması nedeniyle hayvancılık yapan ailelerine destek olmaya çalışıyor. Her gün sabah saatlerinde koyunlarını alarak, mahalleye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Madavank Tepesi'ne gelen 3 arkadaş, hayvanları otlarken, cep telefonlarıyla da EBA'ya bağlanıp, derslerini takip etmeye çalışıyor. Doğada sessiz ortamın kendilerine büyük katı sağladığını ve anlatılan dersleri daha iyi anladıklarını belirten öğrencilerden Mert Aslan, "Günün büyük bölümünü merada geçiriyoruz. Hem koyunlarımızı otlatıyoruz hem de derslerimizi takip ediyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yaptığımız işten de keyif alıyoruz" dedi.


Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ersin Tatar Meral Akşener Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 09:35:14. #1.15#

title