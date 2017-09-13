Helin Avşar, Gittiği Mekanda Gelen Notu Görünce Sinir Krizi Geçirdi

Alaçatı'daki bir restaurantta yemek yiyen Helin Avşar, kendisini hem telefon hem de sosyal medya üzerinden rahatsız eden fanatiğinin telefon mesajını alınca küplere bindi.

6 YILDIR RAHATSIZ EDİYOR

Helin Avşar arkadaşları ile geldiği Alaçatı'daki bir restaurantta altı yıldır kendisini ve ablası Hülya Avşar'ı hem telefon hem de sosyal medya üzerinden rahatsız eden fanatiğinin telefon mesajını alınca küplere bindiği öğrenildi.

ÇALIŞANA PATLADI

Bir anda ayağa kalkan ve restaurantta kendisine telefon notunu ileten garsona bağırıp çağıran Helin Avşar, adı Mert Başarır olduğu iddia edilen fanatik hayranın notunu kendisine aktaran çalışana "Onun masajını ne hakla bana iletirsin polis çağıracağım bıktım" diyerek bağırdığı iddia edildi.



SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Yeni Asır'ın haberine göre; Olay sonrasında bir çok kişinin Helin Avşar'ı yatıştırmaya çalıştığı iddia edilirken, artık bu kişiden bıktığını sosyal medyada ne kadar engellese de bir şekilde kendisini sahte hesaplar üzerinden rahatsız ettiğini etrafındakilere anlattığı belirtildi.



ÇILDIRMANIN EŞİĞİNE GELDİ

Olayın ardından siniri bozulan Avşar daha sonra restaurantı terk ederken, Çeşme'de kaldığı otele de aynı kişinin merhaba mesajı gelince Helin Avşar'ın çıldırma eşiğine geldiği ileri sürüldü.





