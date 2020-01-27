Helikopter kazasında ölen NBA yıldızı Kobe Bryant kimdir?
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Helikopter kazasında ölen NBA yıldızı Kobe Bryant kimdir?

27.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:28
Helikopter kazasında ölen NBA yıldızı Kobe Bryant kimdir?

kazasında hayatını kaybeden , Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.


Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, dünyasını yasa boğdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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