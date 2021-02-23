Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabirin yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabirin yargılanmasına devam edildi

23.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:58
Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabirin yargılanmasına devam edildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 2009 yılında Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası sırasında, olayda hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş ile telefonda görüşen eski televizyon muhabiri Emra...

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 2009 yılında Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası sırasında, olayda hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş ile telefonda görüşen eski televizyon muhabiri Emra Kara hakkında açılan davaya devam edildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasında, HTS kayıtlarına göre gazeteci İsmail Güneş'i aradığı belirlenen, ancak bunu reddeden eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara hakkında 'yalan beyan' suçlamasıyla açılan davanın 3'üncü duruşması bugün 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Emra Kara ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, avukatlar ve partililer katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma, 4 Mayıs'a ertelendi. 

'HAKİKAT ER GEÇ ORTAYA ÇIKACAKTIR'

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Kemal Yavuz, sanık Emra Kara'nın HTS kayıtlarında çıkan görüşmeleri inkar ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetiyle ilgili süren parçalı yargılamadan biri Sivas 3'üncü Asli Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Burada devam eden dosya, sanık Emra Kara'nın yalan tanıklıktan yargılamasına ilişkindir. Sanık Emra Kara'nın olay günü İsmail Güneş ile saat 13.00 ile 15.26'dan itibaren 16 kez görüştüğü, bazen İsmail Güneş'in aradığı bazen kendisinin aradığı, toplam 14,5 dakika görüştüğü ve toplam görüşmelerinin içinde görüşme süresinin 3'te 1'i kadar görüşme süresi olduğu belirlendi. Dolayısıyla 16 kez görüşmüş olmasına rağmen bazı görüşmeleri 90 saniye, bazı görüşmeleri 78 saniye böyle uzun görüşmeler de var. Bunlar inkar edilmektedir. Olayın en can alıcı zaman dilimi içinde böyle bir görüşmenin neden inkar edildiği, hangi suç delinin saklandığı, yargıdan neyin gizlendiğiyle ilişkin şüphe uyandırmıştır. Gerçekten bu telefonla sanık mı görüştü, o dahi sabit değil. Başka biri de görüşmüş olabilir. Bu çerçeve içinde suç delilerinin bu dosya kapsamında da yok edilmeye çalışıldığı kanaatindeyiz. Hakikat er geç ortaya çıkacaktır. Muhsin Yazıcıoğlu suikastının öncesinde, sonrasında ve olay anında yer alanların hepsinin bir gün muhakkak suretle yargı önüne çıkıp, hesap vereceği günleri bekliyoruz."

Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabirin yargılanmasına devam edildi
Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabirin yargılanmasına devam edildi
Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabirin yargılanmasına devam edildi
Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabirin yargılanmasına devam edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Mustafa Şentop Berat Albayrak Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Zeki Müren Özge Özder Oğuzhan Koç Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Mart İzmir Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Helikopter kazasında İsmail Güneş'i arayan muhabirin yargılanmasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:06:01. #1.14#
title