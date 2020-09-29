Hekimoğlu yeni sezon 19. bölüm izle! Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 19. bölüm kesintisiz izle!

Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne merak edildi. Hekimoğlu 19. bölüm izle! Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin'in hastanede çalışmaya başlaması Hekimoğlu'nda belirgin bir gerginlik yaratır. Bu yeni durum yetmezmiş gibi, Selin'in Hekimoğlu'na açılmış davalarla ilgileniyor olması aralarındaki iletişimi zorunlu kılar.

Diğer yandan Hekimoğlu saman nezlesine yakalanır. Bunu fırsata çevirip işten kaytarma planları yaparken karşısına öyle bir vaka çıkar ki kendisini unutup işe koyulur. Kanserli küçük bir kızın vakti giderek daralmaktadır. Hekimoğlu onu tedavi etmeye çabalarken hayatının en önemli derslerinden birini bu küçük kızdan alacağını tahmin bile edemez.

Hekimoğlu ve Selin'i nasıl bir süreç bekliyor? Hekimoğlu küçük kızı tedavi edebilecek mi? Küçük bir kız Hekimoğlu'na nasıl bir ders verecek?

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HEKİMOĞLU 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ



HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ana karakterler

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.