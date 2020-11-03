Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu son bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 24. bölüm kesintisiz izle! Hekimoğlu canlı izleme linki! Hekimoğlu 24. bölüm izle!

Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne merak edildi. Hekimoğlu 25. bölüm izle! Hekimoğlu 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 27 Ekim Salı yayınlanan son bölümde hastalığına teşhis koyması için Ateş'in evinin önünde nöbet tutan genç adam, hiç beklenmedik olayların da başlangıcına sebep olacaktır. Genç bir fotoğrafçı olan İlker Beyan, Ateş'in başına da dert açacaktır. Dahası bu bela Zeynep'e de sıçrayacak ve hayatının dönüm noktalarından birine sebep olacaktır.

Öte yandan Selin konusunda bir türlü duygularını kontrol edemeyen Ateş, onunla daha da yakınlaşır. Hekimoğlu hukuki nedenlerle Selin'in evine gider. Evde davetsiz bir misafir olduğunu öğrenen Hekimoğlu, kendi yöntemleriyle duruma müdahale etmeye karar verir. Bu yöntemler, tekrar tekrar Selin'in evine gitmesini gerektirirken ikili arasında yakınlaşma da kaçınılmaz olur.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş'in başkaldırısı bu sefer sonuç buluyor ve Ateş'in başı belaya giriyor. İpek kurulun kararını açıklayınca herkes çok şaşırıyor. Memoli ve Ateş arasında neler olacak?