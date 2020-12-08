Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu oyuncuları! Hekimoğlu hangi gün?
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Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu oyuncuları! Hekimoğlu hangi gün?

08.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:10
Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu oyuncuları! Hekimoğlu hangi gün?

Medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu oyuncuları! Hekimoğlu hangi gün?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ!

On gündür uyuyamayan bir hastanın iyileşmesi için karaciğer nakline ihtiyacı vardır. Naklin gerçekleşmesi için Hekimoğlu kendine has bir yol seçer. Bu yol, Zeynep'le aralarında gerilim yaşanmasına neden olur. Ama bu kadarla kalmaz… Hekimoğlu'nun ganyan bayisinde karşılaştığı diğer hastaya yakınlığı ise İpek'in dikkatini çeker. Doktorlardan ilgi bekleyen bu kadın hastanın varlığı Hekimoğlu ve İpek'i karşı karşıya getirir.Hekimoğlu iki hastayı da kurtarabilecek mi? İpek'le aralarındaki gerilim sadece işle mi alakalı? Mehmet Ali'ye kızgın olan Zeynep, olanların acısını Emre'den mi çıkaracak? Orhan'la Hekimoğlu'nun ev arkadaşlığı yürüyecek mi?

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI!

Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu)

Okan Yalabık (Orhan Yavuz)

Ebru Özkan Saban (İpek Tekin)

Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar)

Aytaç Şaşmaz (Emre Acar)

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