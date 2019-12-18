: Hekimoğlu nerede çekiliyor? Hekimoğlu oyuncuları, konusu

18.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:21

Hekimoğlu oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İlk tanıtım fragmanının ardından heyecanla beklenen House M.D dizisinden uyarlama Hekimoğlu, sıradışı yaklaşımı ve yönetimleriyle hastaları iyileştiren bir doktoru merkeze alıyor. Hekimoğlu hangi kanalda?

Hekimoğlu dizisi izle...

HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'nin yapımını üstlendiği, Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan'ın yapımcılığını yürüttüğü dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor. Hekimoğlu dizisinin oyuncuları ise; Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu), Ebru Özkan Saban (İpek Tekin), Okan Yalabık (Orhan Yavuz), Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar), Aytaç Şaşmaz (Emre Acar), Damla Colbay (Zeynep Can).

HEKİMOĞLU NEREDE, HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Amerika'da Universal Television şirketi tarafından oluşturulan, iki Altın Küre ödüllü House M.D'nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, Salı akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Dizide İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak geçen hastane aslında Okan Üniversitesi Hastanesidir. Çekimler İstanbul Tuzla'da gerçekleşiyor.

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir.Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Yaklaşımıyla, hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere'de yetişmiş Mehmet Ali, kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu'nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu'na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.

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