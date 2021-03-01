Hekimoğlu'na "Sevda hemşire" geliyor
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Hekimoğlu'na "Sevda hemşire" geliyor

01.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:50
Hekimoğlu'na

Özaltun dizide, Valide Atik Hastanesi'nin pediatri bölümünde yeni işe başlayan deneyimli "Sevda hemşire" karakterini canlandıracak.

Özaltun dizide, Valide Atik Hastanesi'nin pediatri bölümünde yeni işe başlayan deneyimli "Sevda hemşire" karakterini canlandıracak. Mütevazi, neşeli ve sevecen kişiliğiyle kısa zamanda herkesin kalbini çalan Sevda hemşirenin Ateş Hekimoğlu ile durumu ise herkesi çok şaşırtacak.

Sevda hemşirenin büyük sırrı ne? Hekimoğlu, Orhan, Mehmet Ali ve Sevda hemşire arasında neler olacak?

Yapımcılığını Ojo Pictures'ın üstlendiği Hekimoğlu, yeni bölümü ile 2 Mart Salı akşamı saat

20.00'de Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet

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