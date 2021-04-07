Hekimoğlu Mehmet Ali diziden ayrılıyor mu? Kaan Yıldırım kimdir, Hekimoğlu dizisinden ayrılıyor mu?
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Hekimoğlu Mehmet Ali diziden ayrılıyor mu? Kaan Yıldırım kimdir, Hekimoğlu dizisinden ayrılıyor mu?

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Hekimoğlu Mehmet Ali diziden ayrılıyor mu? Kaan Yıldırım kimdir, Hekimoğlu dizisinden ayrılıyor mu?

Her Salı Kanal D ekranlarına gelen Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali'nin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması ile durumunun kötüleşmesi ölebileceği sinyallerini verdi. Bu durum seyircinin kafasında, Mehmet Ali karakterini canlandıran Kaan Yıldırımın diziden ayrılacağı iddialarını yarattı. Peki, Hekimoğlu Mehmet Ali diziden ayrılıyor mu? Kaan Yıldırım kimdir, Hekimoğlu dizisinden ayrılıyor mu? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Her Salı Kanal D ekranlarına gelen Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali'nin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması ile durumunun kötüleşmesi ölebileceği sinyallerini verdi. Bu durum seyircinin kafasında, Mehmet Ali karakterini canlandıran Kaan Yıldırımın diziden ayrılacağı iddialarını yarattı. Peki, Hekimoğlu Mehmet Ali diziden ayrılıyor mu? Kaan Yıldırım kimdir, Hekimoğlu dizisinden ayrılıyor mu? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HEKİMOĞLU MEHMET ALİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Hekimoğlu'nda başarılı doktorlardan biri olan Mehmet Ali bulaşıcı bir hastalığa yakalanmıştı. Hastalığına bir tanı konulamayan ve gittikçe artan ağrıları ile durumu kötüleşen Mehmet Ali, hastane ekibi tarafından kurtarılmaya çalışıyor. Yaşanan durum üzerine Mehmet Ali'nin yıllardır hiç görmediği babası geliyor.

Henüz Mehmet Ali karakteri için bir ölüm senaryosu duyurulmadı. Dolayısıyla Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterine can veren Kaan Yıldırımın diziden ayrılma durumu hakkında herhangi bir açıklama yok.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Hekimoğlu Mehmet Ali diziden ayrılıyor mu? Kaan Yıldırım kimdir, Hekimoğlu dizisinden ayrılıyor mu?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986'daİstanbul'da doğan Türk oyuncudur.

İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyeri

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

Kişisel hayatı

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Filmografi

  • 2013-2014 Kayıp Kadir Yardımcı
  • 2014-2015 Ulan İstanbul Ferdi Yardımcı
  • 2015 Adı Mutluluk Batu Başrol
  • 2016 Kalbim Yangın Yeri Volkan Başrol
  • 2017 Klavye Delikanlıları Kerem Başrol
  • 2018 İnsanlık Suçu Cemal Gökdemir Başrol
  • 2019 Halka Kaan Karabulut Başrol
  • 2019- Hekimoğlu Mehmet Ali Çağlar Başrol

Sinema

  • 2014 Ümmü Sıbyan:ZifirYapımcı
  • 2015 Yok Artık!Yapımcı
  • 2017 BölükBaşrol
Hekimoğlu Mehmet Ali diziden ayrılıyor mu? Kaan Yıldırım kimdir, Hekimoğlu dizisinden ayrılıyor mu?
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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