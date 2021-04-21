Hekimoğlu dizisinin yıldızı Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu'nun başrolü oldu

İki sezondur Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu ile izleyici karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz, yeni çekilecek Baht Oyunu projesinin başrolü oldu. Dizide, Şaşmaz'ın partner olarak Cemre Baysel eşlik edecek.