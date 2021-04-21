Hekimoğlu dizisinin yıldızı Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu'nun başrolü oldu
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Hekimoğlu dizisinin yıldızı Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu'nun başrolü oldu

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

İki sezondur Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu ile izleyici karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz, yeni çekilecek Baht Oyunu projesinin başrolü oldu. Dizide, Şaşmaz'ın partner olarak Cemre Baysel eşlik edecek.

Başrolünde başarılı oyuncu Timuçin Esen'in rol aldığı Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu'nun genç oyuncusu Aytaç Şaşmaz yeni bir proje ile anlaştı.

Hekimoğlu dizisinin yıldızı Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu'nun başrolü oldu

ÖNEMLİ İSİMLER YER ALACAK

Dizide, Emre karakterine hayat veren Şaşmaz, ARC Yapım'ın Kanal D için çekeceği "Baht Oyunu" dizisinin başrolü oldu. İki sezondur Hekimoğlu dizisinde rol alan Aytaç Şaşmaz'ın partneri ise Sol Yanım dizisinde rol alan güzel oyuncu Cemre Baysel oldu.

Serdar Gözelekli'nin yöneteceği dizide Altan Erkekli, Tuğba Çom ve Funda İlhan gibi önemli isimler rol alacak.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Aytaç Şaşmaz, dizinin çekimlerine ara vermişti. Evinde karantinada bulunan Şaşmaz, Twitter'dan durumunun iyi olduğunu paylaşmıştı.

Hekimoğlu dizisinin yıldızı Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu'nun başrolü oldu
Damla Çelikli
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