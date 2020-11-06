Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu
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Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu

06.11.2020 07:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 07:50
Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu

Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin çekimine artan koronavirüs tedbirlerinden sonra 1 hafta ara verildi. Dizinin yeni bölümü de 17 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek.

Yapımcılığını OJO Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın paylaştığı Hekimoğlu dizisinin merakla beklenen 25. bölümü 10 Kasım Salı akşamı yayınlanmayacak.

"ARTAN TEDBİRLERDEN DOLAYI ARA VERİYORUZ"

Hastanede çekimleri yapılan Hekimoğlu dizisi, son günlerde artan koronavirüs tedbirleri nedeniyle önlem alındı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu hafta sağlık arası. Artan tedbirlerden ötürü bu haftalık ara veriyoruz. Unutmayın ki doktorların da önlem almaya ihtiyacı vardır" ifadeleri kullanıldı.

Dizinin merakla beklenen yeni bölümü ise 17 Kasım Salı akşamı ekranda olacak.

Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu
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