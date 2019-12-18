Hekimoğlu dizisinde Emre'yi canlandıran Aytaç Şaşmaz kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında? Aytaç Şaşmaz biyografi!

18.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:07

Hekimoğlu dizisinde Emre karakteri ile karşımıza çıkan Aytaç Şaşmaz, oyunculuğu ile beğeni toplarken Aytaç Şaşmaz kimdir, Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, Aytaç Şaşmaz nereli ve Aytaç Şaşmaz hayatı gibi konularda araştırmalar yapılmaya başlandı. Hekimoğlu dizisinde Emre'yi canlandıran Aytaç Şaşmaz kimdir? Aytaç Şaşmaz biyografi! Aytaç Şaşmaz kaç yaşında?

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR, AYTAÇ ŞAŞMAZ BİYOGRAFİ!

Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.

Hekimoğlu dizisinde Emre Acar rolüyle Aytaç Şaşmaz karşımıza çıkıyor.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KAÇ YAŞINDA?

Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında doğmuştur ve 25 yaşındadır.

Aytaç Şaşmaz

AYTAÇ ŞAŞMAZ FİLMOGRAFİ

2017 Kötü Çocuk – Yardımcı karakter

2017 – 2019 Söz – Feyzullah Altıparmak – Yardımcı oyuncu

2019 Aşk Tesadüfleri Sever 2 Der Junga Niko – Başrol

2019 – Hekimoğlu – Emre Acar - Başrol

HEKİMOĞLU DİZİSİNDEKİ EMRE KARAKTERİ HAKKINDA

Ateş'in ekibindeki kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır. Hem zengin hem de yakışıklı bir adamdır. Ne var ki onun da hayatı dışarıdan görüldüğü kadar yolunda gitmemiştir. 15 yaşındayken babası tarafından terk edilir ve tek başına alkolik annesine bakmak zorunda kalır. O günden beri de babasıyla arasındaki bağ neredeyse kopmuştur. Emre sürekli olarak yeteneklerine hayran olduğu patronu Ateş'e kendini beğendirmeye çalışır. Ateş'in fikirlerini herkesten çok onaylar ve kabullenir. Bir yandan da bir kukla olmadığını kanıtlamak için sürekli olarak kendini ispat etmeye çalışır. Genellikle umursamaz ve biraz sinsi görünse de çok insancıl ve derin tarafları da vardır. İlgilendiği hastalarla olan ilişkilerinde zaman zaman bu yanı açığa çıkar.