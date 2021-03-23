Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 42. yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 16 Mart Salı yayınlanan 41. Bölümde Ateş ve İpek arasında vaka krizi çıkar. Ancak ulaşılan mutlu son tüm buzları eritir...

Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi sırasında inme geçirir. 40'lı yaşlarında uzun uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek'in Berrak'a kişisel bir yakınlık duymasına sebep olur. Hekimoğlu, İpek'i bu vakaya duygusal yaklaştığı için uyarsa da, İpek'in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Hem Berrak'ı hem de karnındaki bebeği kurtarmak konusunda kararlıdır. Hekimoğlu ile aralarındaki fikir ayrılığı büyüyünce İpek vakayı devralır.Daha önce hiç tatile gitmemiş olan Hekimoğlu, bir anda tatil planları yapmaya başlamıştır. Ekibi ve Orhan, Hekimoğlu'nun hiç bir yere gitmeyeceğinden neredeyse emindirler. Hekimoğlu için tek sorun tatil yerinde karar kılmaktır. İpek'in kendisinden vakayı devralmasını fırsat bilen Hekimoğlu, herkesin beklentisinin tersine tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar.

İpek, hem Berrak'ı hem de bebeğini kurtarabilecek mi? Vaka konusunda İpek mi Hekimoğlu mu haklı çıkacak? Hekimoğlu sonunda tatile gidebilecek mi?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 42. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Uçakta durumlar kötüleşiyor, Ateş bir çaresini bulmak zorunda! Teker teker hastalanan yolcuların sağlık durumlarında beklenmedik gelişmeler oluyor. İpek, herkes için endişelenmeye başlıyor ve Ateş'e geri dönmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Ateş ise büyük bir risk alarak uçakta yolculardan birini ameliyat etmeye kalkıyor. Peki bu işin sonunda neler olacak? Hekimoğlu insanları kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu'nun bugün 42. bölümü ekranlara geldi. Yeni bölümden sonra 42. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

HEKİMOĞLU DİZİ OYUNCULARI

Ana karakterler:

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler:

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.