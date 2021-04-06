Hekimoğlu canlı izle! Hekimoğlu KANAL D canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu full HD canlı izle!

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesini küçük yaşta kaybeden Nur Yiğityürek, hayatın acımasız yüzüyle çok erken yaşlarda tanışmıştır. Onlarca işe girip çıkan genç kadın, yaşamını idame ettirmek için sokakta 'Bul Karayı Al Parayı' oynatan dolandırıcıyla iş birliği yaptığı sırada önce aklı karışır, sonra kendinden geçer ve hastaneye kaldırılır.Karar verme yetisini kaybeden Nur, ilginç bir vaka olarak Hekimoğlu'nun dikkatini hemen çeker.

Ekip ve Hekimoğlu'nun vakayı çözme sürecinde içgüdülerini dinleyip insiyatif alan Mehmet Ali, hiç ummadığı bir sonuçla yüzleşmek zorunda kalır.Orhan ve İpek'in birlikte baş başa zaman geçirmelerinden farklı anlamlar çıkaran Hekimoğlu, ikiliyi yakın takibe alır. Bu takip Hekimoğlu'nu Orhan'ın eski evliliğinin derinlerine kadar götürecektir. Ayrılık konuşmasından sonra Zeynep'in beklediği kadar kötü olmayan Emre'nin ikili konusunda başka planları vardır. Kendi geçmişi ve vaka arasında benzerlikler fark eden Mehmet Ali, genç kadına karşı ister istemez önyargılar geliştirir. Objektifliğini kaybedip Hekimoğluculuk oynamak Mehmet Ali'ye pahalıya patlayacaktır.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş ve İpek karşılıklı romantik bir akşam yemeğinde bir araya geliyor.

Ateş, evdeki köpeğin her yeri dağıtmasından şüphelenir ve en son hırsız girdiğini düşünür. İpek ve Ateş akşam yemeğinde kendilerine güzel bir masa hazırlar.

HEKİMOĞLU CANLI İZLE (20.00)

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE!

