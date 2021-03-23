Hekimoğlu 42. Bölüm fragmanı izle! KANAL D Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu 42. bölüm izle

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Hekimoğlu dizisi KANAL D ekranlarında 41. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 41. bölümün ardından şimdi de Hekimoğlu 42. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu 42. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu havada, Orhan karada aynı anda vaka çözüyor…

Hekimoğlu ve İpek,Amerika'da katıldıkları tıp sempozyumundan dönerken uçakta rahatsızlanan Koreli bir yolcuya yardım ederler. Vakanın sağlık durumunun giderek kötüleşmesine rağmen Hekimoğlu, ortada endişelenecek bir şeyin olmadığını düşünür. İpek ise uçakta bir salgın yaşanma ihtimalinden endişelidir. Uçağı geri döndürmek için elinden geleni yapar. Havada vaziyet giderek karmaşıklaşırken Hekimoğlu, bir uçak dolusu yolcuya ve elindeki kısıtlı imkanlara rağmen her şeyi başlatan Koreli yolcunun nesi olduğunu bulmak için elinden geleni yapar.

Hastanede ise ekip ve Orhan son derece ilginç bir vakayı Hekimoğlu olmadan çözmeye çalışır. Orta yaşlarda, sıradan bir kadın olan Figen ani gerçekleşen bilinç kaybı ile hastaneye getirilir. Ekip ve Orhan, kadının nesi olduğunu araştırırken Figen'in sağlık durumu giderek kötüleşir. Ve hikayesindeki anlatmadığı karanlık noktalar da bir bir açığa çıkar.

Uçakta bir salgın ihtimali konusunda İpek haklı mı? Hekimoğlu, durumu giderek kötüleşen Koreli yolcuyu kurtarabilecek mi? Hastanede canla başla Figen'i kurtarmak isteyen Orhan ve ekip, kadının nesi olduğunu bulabilecek mi?

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HEKİMOĞLU 41. BÖLÜM İZLE

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HEKİMOĞLU 41. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ateş, iki kere düşük yapmış hamile hastasına durumu anlatmaktadır. Acilen karnındaki bebeği alınmazsa kadın ölecektir. Kadın ise, Ateş'in söylediklerini dinlemez ve çocuğu doğurmaya kararlı olduğunu söyler. Hamile kadın, İpek'i duygusal bir yönden yakalayarak kendisi gibi düşünmesini sağlar. İpek de, kadına zarar vermeden çocuğu kurtaracağını düşündüğü bir hamle yapar. Bu hamlesi, bir anda işleri olumsuz yönde hızlandırır. Kadın, kötüleşmeye başlar. Bu durum Ateş ile İpek'in arasında büyük bir tartışma yaşanmasına neden olur.





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HEKİMOĞLU DİZİSİNİN KONUSU

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere'de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu'nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu'na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.