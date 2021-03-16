Hekimoğlu 41. Bölüm fragmanı izle! KANAL D Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu 41. bölüm izle

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Hekimoğlu dizisi KANAL D ekranlarında 40. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 40. bölümün ardından şimdi de Hekimoğlu 41. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hekimoğlu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hekimoğlu 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu 41. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Hekimoğlu 41. bölüm 1. fragman

Hekimoğlu 41. bölüm 2. fragman

Hekimoğlu 41. bölüm 3. fragmanı izlemek için tıklayınız!



HEKİMOĞLU 41. BÖLÜM ÖZETİ

Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi sırasında inme geçirir. 40'lı yaşlarında uzun uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek'in Berrak'a kişisel bir yakınlık duymasına sebep olur. Hekimoğlu, İpek'i bu vakaya duygusal yaklaştığı için uyarsa da, İpek'in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Hem Berrak'ı hem de karnındaki bebeği kurtarmak konusunda kararlıdır. Hekimoğlu ile aralarındaki fikir ayrılığı büyüyünce İpek vakayı devralır.

Daha önce hiç tatile gitmemiş olan Hekimoğlu, bir anda tatil planları yapmaya başlamıştır. Ekibi ve Orhan, Hekimoğlu'nun hiç bir yere gitmeyeceğinden neredeyse emindirler. Hekimoğlu için tek sorun tatil yerinde karar kılmaktır. İpek'in kendisinden vakayı devralmasını fırsat bilen Hekimoğlu, herkesin beklentisinin tersine tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar.

İpek, hem Berrak'ı hem de bebeğini kurtarabilecek mi? Vaka konusunda İpek mi Hekimoğlu mu haklı çıkacak? Hekimoğlu sonunda tatile gidebilecek mi?

!HEKİMOĞLU 40. BÖLÜM İZLE

Hekimoğlu 40. bölümü izlemek için tıklayınız!