Hekimoğlu 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu yeni sezon 38. bölüm izle! Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 38. bölüm kesintisiz izle!

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 16 Şubat Salı yayınlanan 37. Bölümde Komiser Mahir'in bir süredir Hekimoğlu'nu hapse attırmak için sürdürdüğü savaşın sonuna gelinmiştir. Mahkeme tarihi gelip çatmıştır ve Hekimoğlu için 10 seneye kadar hapis cezası istenmektedir. Etrafındakiler, Hekimoğlu'nu kurtarabilmek için çabalarken, Hekimoğlu hiç beklenmedik bir hareket yapar ve son çare olarak kendini rehabilitasyon merkezine yatırır.

Mahir Hekimoğlu'na karşı yumuşayacak mı? Mahkeme nasıl sonuçlanacak?Hekimoğlu hapse girmekten kurtulabilecek mi?

HEKİMOĞLU DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 38. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! İpek, Ateş'in onlara oynadığı oyunu öğreniyor. Öte yandan Ateş, zorlu bir vakayla daha karşı karşıya kalıyor. Küçük bir kızın hayatına dokunuyor ve duygusal anlar yaşanıyor.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu'nun bugün 38. bölümü ekranlara geldi. Yeni bölümden sonra 39. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

HEKİMOĞLU 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU DİZİ OYUNCULARI

Ana karakterler:

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler:

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.