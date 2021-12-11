Hekimlere yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hekimlere yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi

Hekimlere yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler TBMM Sanayi Komisyonu'na geri çekildi.

Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler Tbmm Sanayi Komisyonu'na geri çekildi.

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doktor ve diş hekimlerine ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler ihdas edilmişti. Bu maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın imzasıyla komisyona çekildi. Komisyon konuyla ilgili 12 Aralık tarihinde toplanacak.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Türkiye'nin yerli enerji hamlesi

Türkiye'nin yerli enerji hamlesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title