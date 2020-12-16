Hekimler kız öğrenciler için söylüyor
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Hekimler kız öğrenciler için söylüyor

16.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:28
Hekimler kız öğrenciler için söylüyor

İlki 2019'da yayınlanan "Hekimler Söylüyor" albümü, yurdun dört bir yanından müzisyen hekimlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştı.

İlki 2019'da yayınlanan "Hekimler Söylüyor" albümü, yurdun dört bir yanından müzisyen hekimlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştı. İlki 2019'da yayınlanan "Hekimler Söylüyor" albümü, yurdun dört bir yanından müzisyen hekimlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştı. Hekimler, serinin ikinci albümü "Hekimler Söylüyor Vol.2" de dinleyenlere "müziğin şifa gücü" ile seslendi. Dr. Özlem Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen 55 hekim, pandemi nedeniyle albüm çalışmalarını bir yılda tamamladı. Albümün sanat yönetmenliğini, Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızılateş, yapımcılığını Ege Şafak, Orpheus Yapım üstlendi. Stüdyo okumaları sırasında ses sanatçıları Nazire Savran, Özlem Doğuş Varlı ve Sıla Erol hekimlere vokal koçluğu yaptı.

Türk müziğinin usta yorumcusu Melihat Gülses de konuk sanatçı olarak projeye destek verdi."Hekimler Söylüyor Vol.2", 110 kişilik bir kadroyla 4 farklı il ve 6 farklı stüdyoda kaydedildi.

Albümün, geliri pandemi süresince vefat eden hekimler ve tüm sağlık çalışanların anısına Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde oluşturulan 'Hekimler Söylüyor' burs fonundaki geleceğin hekimleri olacak kız öğrencilerinin eğitimine aktarılacak. Albüm satışı shop.hekimlersoyluyor.com adresinde.

Kaynak: Hürriyet

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