Hekimler Kapıyı Açtırıp, Üyelik İçin Başvurdu

TÜRK Tabipler Birliği'ne bağlı Samsun Tabip Odası'nın gelecek ay yapılacak seçimli genel kurulu öncesi üye kaydına gelen hekimler, odanın 3-4 gündür kapalı olduğunu iddia etti. Bunun üzerine odaya gelen hekimler, mevcut başkanla telefonla görüşerek kapıyı açtırıp, üye kayıt formlarını doldurdu.

Samsun Tabipler Odası'nın 22 Nisan'da yapacağı Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi üye olmaya gelen hekimler, odanın son 3-4 gündür kapalı olduğunu iddia etti. Mevcut Başkan Dr. Murat Erkan ile yapılan telefon görüşmesinin ardından odayı açtıran hekimler, üyelik kayıtlarını yaptırdı. Mevcut yönetimde olan bazı yönetim kurulu üyeleri de seçmen listesinin YSK'ya verildiğini fakat kendilerinin bile listeyi göremediğini iddia etti.

Samsun Tabip Odası'nın gerçek sahibinin hekimler olduğunu ifade eden eski başkanı Doç. Dr. Fatih Özkan ise "Odada birtakım üyelikle ilgili sıkıntı yaşandığı haberi gelmişti kapıların açılamadığı, kayıtların yaptırılamadığı noktasında. Bugün geldik; burası bizim malımız, burası hekimlerin odası. Şu anda kapılar açıldı. Kapalı olmasını da şansızlığa bağlıyorum" dedi.

Odanın kapalı olmasına tepki gösteren Prof. Dr. Tevfik Sünter de "Önümüzde Tabip Odası seçimleri var. Odamıza üye olmaya gelen arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda Odanın kapalı olduğu ve kayıt yapma şanslarının olmadığını öğrendik. Bu çerçevede Tabip Odamızı ziyarete geldik. Başkanımız ile görüştük ve şu anda Tabip Odamız açılmış ve kayıtlar yapılmaktadır. Burada Tabip Odamızın her zaman açık olması gerekmektedir. Çünkü hekimlerimizin yoğun çalışma ortamında her an ya da sık sık Tabip Odasına gelme şansları söz konusu değil. Bu anlamda biraz daha titizlik gösterilmesi gerekiyor. Şimdilik kayıtlar devam ediyor" diye konuştu.

- Samsun