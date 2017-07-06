Hekimhan'da Asfaltlama Çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan ilçesine bağlı Karadere ve Sarıkız mahallerinde asfaltlama çalışması yaptı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi her alanda gelişmesi için her türlü çalışmayı yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve kırsal bölgelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri de hayata geçiriyor.



Çalışmalar kapsamında Hekimhan'ın Karadere Mahallesi'nde 3, Sarıkız Mahallesi'nde ise 2,5 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı. Mahalle yollarında altyapı çalışmaları yapan ekipler, ara vermeden mahalle yollarını sıcak asfalt ile kapladı.



Mahallelerinin ilk defa sıcak asfaltla tanıştığını belirten Karadere Mahalle Muhtarı Bülent Çelik, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirtti.



Büyükşehir'den büyük hizmetler aldıklarını ifade eden Çelik, "121 yıllık bir mahalleyiz. İlk defa asfalt yapıldı mahallemiz. Belediye hizmetleriyle yeni tanıştık. İnsanlarımız çok mutlu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.