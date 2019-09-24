Hekimhan' da altyapı yenileniyor

24.09.2019 11:28

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki bazı mahallelerde alt yapının yenilenmesi nedeniyle, yetkililer incelemelerde bulundu.



Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş ve beraberindeki heyet, Hekimhan İlçesi mahallelerini ziyaret ederek, içme suyu ve kanalizasyon hatlarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Yetkililer, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı ziyaret etmelerinin ardından, merkez kara yolu geçişinde bulunan içme suyu deplase hattı, Yukarısaz ve Saraylı Mahallesi kanalizasyon hattında incelemelerde bulunan Karataş ayrıca, Başkınık ve Basak Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelerek taleplerini dinledi. Boğazgören Mahallesi'nde bulunan içme suyu sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, "Mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sondaj çalışmalarını başlattık. Yapılan çalışmalar sonucunda mahallemizin ihtiyacını karşılayacak şekilde yaklaşık saniyede 10 litre su temin ediliyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla elektrik şebekesi, isale hattı ve ardından depo bağlantısı yapılacak. Sondaj çalışmamızın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



"30 Yıllık Su Sorunumuz Çözülecek"



Boğazgören Mahalle Muhtarı Mehmet Çelebi ise, "Mahallemize getirdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar sonucunda Boğazgören Mahallemizin 30 yıllık su sorunu çözülecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA