Hedge ne demek? Borsada Hedge nedir, ne anlama geliyor? Hedge kelimesi Türkçe anlamı nedir?

Ekonomi ve borsa alanında merak edilen kelimelerin başında Hedge geliyor. Özellikle 'Hedge etmek' borsada çokca kullanılan bir terimdir. Peki, hedge ne demek? Hedge kelime anlamı nedir? Hedge etmek ne anlama geliyor? Hedge nasıl yapılır? Hedge Türkçe anlamı nedir? Detaylar yazımızda...

Hedge nedir? Hedge ne demek? Borsa, ekonomi, finans alanlarında karşımıza çıkabilen kavramlardan birisi de hedge ve hedge etmektir. Peki, hedge ne demek? Hedge neye denir? Hedge etmek nasıl yapılır? Hedge nasıl yapılıyor? Borsada hedge ne demektir?

HEDGE NE DEMEK?

Hedge borsada, ekonomide, finans alanında kullanılan bir terimdir. Hedge, kendini garantiye alma veya riskten korunma manalarına gelmektedir. Örneğin bir kişi hedge yaparsa bu durum kendini korumaya almış olur anlamına gelir.

HEDGİNG NEDİR?

Hedging, finansta üstlenilen yatırım riskini minimize edecek veya yok edecek karşıt bir işlem yapma (ters pozisyon alma) faaliyetidir. Olası ters fiyat hareketlerine karşı korunmak amacıyla vadeli sözleşme yapılmasıdır. Çokça bilinenin aksine spekülatif değil, güvence amacıyla yapılırlar.

Bu işlem uzun ve kısa olmak üzere iki farklı pozisyonda alınarak yapılabilir. Uzun pozisyon, sözleşme satın alma işlemidir ve satın alanı fiyat artışlarına veya faiz oranı düşüşlerine karşı korur. Kısa pozisyon sözleşme satma işlemidir ve sözleşme satanı fiyat düşüşlerine veya faiz oranı yükselmelerine karşı korur.

HEDGE TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Hedge, İngilizce bir kelimedir. Türkçe anlamı ise "Çit, engel, kısıtlamak, engellemek" vb. anlamlara gelir. Ekonomide anlamı ise "Yatırım, garantiye almak" manalarına gelmektedir.

BORSADA HEDGE NE ANLAMA GELİYOR?