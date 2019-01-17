AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hedeflerinin il belediyesiyle birlikte ilçe ve belde belediyelerini kazanmak olduğunu bildirdi.

Çetinbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Ocak'ta Dumlupınar Spor Salonu'nda il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıtmak için bir toplantı düzenleyeceklerini, herkesin davetli olduğunu söyledi.



AK Parti'nin girdiği bütün seçimlerde kazanan parti olduğunu, 31 Mart yerel seçimlerinde de başarılı olacaklarını belirten Çetinbaş, şöyle konuştu:

"Seçim değişim, yenilenme, heyecan demektir. Seçim insanın içinde duyduğu hizmet aşkının artması demektir. AK Parti bugüne kadar girdiği tüm seçimlerde domino etkisi olan bir partidir ve seçimlerde kazanan bir parti olmuştur. Bunun en büyük etkisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, onun siyasi anlayışı ve aynı zamanda halkımızla kurduğu gönül bağıdır. "

Yerel seçimlerdeki hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çetinbaş, "Hedefimiz şudur, 15 beldeyi, 12 ilçeyi ve yine il belediyesini almak. Hedefimiz Kütahya'daki tüm belediyeleri kazanmak. Tabi bunları alırken bir yeri kırıp dökmek adına değil, bizim derdimiz hizmet etmek. İlçeleri ve il merkezlerinin belediyelerini bozmayacağız. Kimseyi AK Partili idi, değildi, diyerek ayrım yapmayacağız. Bizim için önemli olan çalışkanlık ve ülkemize hizmet." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA